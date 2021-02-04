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Десятки молодиків штурмували телеканал "НАШ": вимагають закрити

Четвер, 4 лютого 2021, 14:06
Десятки молодиків штурмували телеканал НАШ: вимагають закрити

Біля будівлі телеканалу "НАШ" на вулиці Жилянській відбулася сутичка між активістами і правоохоронцями, молодики вимагають закриття телеканалу.

Джерело: Facebook-сторінки організаторів акції, ефір телеканалу "НАШ", МВС

Деталі: Біля телеканалу "НАШ" зібралися десятки людей, які вимагали закриття телеканалу.

Організаторами акції виступили націоналістичні організації "Основа майбутнього" (крило "С14"), "СОКІЛ", "Правий сектор", "Спілка ветеранів війни з Росією".

В анонсах акції націоналісти зазначили, що влада не помітила всіх агентів впливу Кремля.

Дослівно "ПС": "Закликаємо всіх патріотів зупинити агресію Росії в інформаційному просторі та заставити замовкнути ворожу пропаганду назавжди. Всі під мураєвський телеканал "Наш"! Закриємо разом рупор ординського Кремля".

 
фото: FB "Правого сектору"

В ефірі телеканалу заявили, що у будні час на акції і протести мають лише безробітні, які не платять податків. Активістів, яких телевізійники назвали "дармоїдами", ведучі запросили на роботу.

А Євгена Карася – лідера "С14" в ефірі назвали "бандитом", сам Карась назвав чоловіка, який назвався "виконавчим продюсером телеканалу Миколу Бугу": "придурком" і "тупорилим".

Крім того, активіст відхилив запрошення ведучих прийти на ефір телеканалу. Його промова супроводжувалася лайкою. Ведучих він називав "шкурами" та "шльондрами Путіна".

Телевізійники винесли активістам відра з кількою, щоб "нагодувати" їх. Карася це обурило. 

Біля будівлі чатують десятки правоохоронців. Відбулася сутичка. Деяких активістів затримали. 

Наразі організатори повідомляють, що акцію біля телеканалу уже завершили. Учасники рухаються до Шевченківського РУВС визволяти 5-х затриманих. 

Пізніше у МВС повідомили, що 4 учасників акції доставили до управління поліції.

Українська правда

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Теми: телебаченняКиїв
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