Затриманого за підпал "Епіцентру" арештували

Затриманого за підпал торгового центру "Епіцентр" у Первомайську арештували на 60 діб без права внесення застави.

Джерело: поліція Миколаївської області з посиланням на рішення Первомайського міськрайонного суду від 4 лютого

Дослівно: "Первомайський міськрайонний суд обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави".

Деталі: Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування та з’ясовують всі обставини вказаних подій.

Арештованому інкримінують умисне знищення майна (ч.2 ст.194 ККУ) та замах на вбивство декількох осіб (ч.2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ).

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