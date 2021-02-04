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Затриманого за підпал "Епіцентру" арештували

Четвер, 4 лютого 2021, 16:34
Фото поліції

Затриманого за підпал торгового центру "Епіцентр" у Первомайську арештували на 60 діб без права внесення застави.

Джерело: поліція Миколаївської області з посиланням на рішення Первомайського міськрайонного суду від 4 лютого

Дослівно: "Первомайський міськрайонний суд обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави". 

 

Деталі: Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування та з’ясовують всі обставини вказаних подій.

Арештованому інкримінують умисне знищення майна (ч.2 ст.194 ККУ) та замах на вбивство декількох осіб (ч.2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Передісторія:

  • 2 лютого чоловік, озброєний ножем та сокирою, підпалив приміщення "Епіцентру" у Первомайську. Під час спроби його затримання постраждали двоє охоронців.
  • Після скоєння злочину 37-річного зловмисника затримали.

Українська правда
Теми: Миколаївська областьпожежаарешт


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