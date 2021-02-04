Затриманого за підпал "Епіцентру" арештували
Четвер, 4 лютого 2021, 16:34
Затриманого за підпал торгового центру "Епіцентр" у Первомайську арештували на 60 діб без права внесення застави.
Джерело: поліція Миколаївської області з посиланням на рішення Первомайського міськрайонного суду від 4 лютого
Дослівно: "Первомайський міськрайонний суд обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави".
Деталі: Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування та з’ясовують всі обставини вказаних подій.
Арештованому інкримінують умисне знищення майна (ч.2 ст.194 ККУ) та замах на вбивство декількох осіб (ч.2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ).
Передісторія:
- 2 лютого чоловік, озброєний ножем та сокирою, підпалив приміщення "Епіцентру" у Первомайську. Під час спроби його затримання постраждали двоє охоронців.
- Після скоєння злочину 37-річного зловмисника затримали.
Українська правда