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Кілька країн ЄС погодилися поділитися з Україною вакциною - Стефанішина

Четвер, 4 лютого 2021, 17:43
Кілька країн ЄС погодилися поділитися з Україною вакциною - Стефанішина

Кілька країн ЄС, серед яких одна дуже дружня до України, погодилися на перепродаж Україні надлишків вакцини від коронавірусу. 

Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда".

Вона відзначила, що Україна сьогодні фактично завершує консультації щодо перерозподілу частини надлишків вакцини, які отримав ЄС.

"Дійсно, є декілька країн ЄС, одна з них дуже дружня до нас, які погодилися на перепродаж в рамках цих надлишків частини вакцин. Україна їх купує", - сказала Стефанішина. 

Вона не стала розкривати назву "дуже дружньої" країни, відзначивши, що це конфіденційна інформація.

"В першу чергу це буде контракт з компанією про перепродаж вакцин. З часом буде відомо більше деталей", - зазначила віцепрем’єрка.

"Але я також хотіла б подякувати і великій кількості країн ЄС, які не маючи таких надлишків, все ж таки просували інтереси України, необхідність забезпечення доступу України до вакцин. Мова йде про понад 13 країн ЄС", - додала вона.

Крім того, Стефанішина розкрила перспективи введення паспортів щеплень для українців та спрогнозувала три сценарії щодо відкриття кордонів для українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСУкраїнавакцинація
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