У Навального анонсували нові мітинги в Росії на весну й літо
Соратники Олексія Навального не збираються проводити мітинги на його підтримку в найближчі вихідні.
Джерело: глава мережі штабів Навального Леонід Волков в ефірі телеканалу "Дождь"
Пряма мова Волкова: Якщо ми будемо виходити щотижня, ми будемо отримувати ще тисячі заарештованих і сотні побитих. Буде паралізована робота штабів і буде неможлива робота з виборів уже за просто так.
Олексій нас просить сконцентруватися на осені [і виборах в Держдуму]. Діставати його з в'язниці ми будемо зовнішньополітичними методами.
Деталі: За його словами, в планах команди зробити так, "що жоден світовий лідер не говорив з Путіним ні про що, крім Навального і його звільнення".
Нагадаємо: 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ив Роше".
У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих нарахували понад тисячу людей.