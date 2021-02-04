Під час карантину Зеленський влаштував вечірку до свого дня народження – "Схеми"

Попри карантинні обмеження, президент України Володимир Зеленський 29 січня влаштував вечірку на честь свого дня народження у квартирі співвласника студії "Квартал-95" та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тімура Міндіча у Києві.

Джерело: "Схеми"

Деталі: За підрахунками журналістів, на святкуванні перебувало близько 30 гостей, і ніхто з них не був у захисній масці. Відповідно до переліку карантинних обмежень Кабміну, які діють з 25 січня по 28 лютого, забороняється проведення масових заходів, "в яких бере участь більш як 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри".

Святкування відбулось у будинку на Грушевського, 9а в Києві, де родина президента має апартаменти, оформлені на кіпрську фірму Олени Зеленської. Водночас, за даними "Схем", сам захід відбувся в іншій квартирі з терасою, яка, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, належить співвласнику студії "Квартал-95" та близькому товаришу і бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу.

Серед гостей свята журналісти зафіксували представників влади. Зокрема, першого помічника президента Сергія Шефіра, керівника ОП Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка. Та, ймовірно, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Також були учасники "Кварталу-95" Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Олена Кравець, Міка Фаталов, Валерій Жидков, Степан Казанін, Артем Гагарін, режисер "Слуги народу" Олексій Кірющенко.

За підрахунками журналістів, святкування тривало близько 8 годин.

"Схеми" звернулись до пресслужби президента з проханням про коментар. У запиті журналісти поцікавились, чому Зеленський вважає прийнятним у розпал карантину влаштовувати вечірку на декілька десятків гостей, ще й без захисних масок, та який приклад він цим подає для інших громадян.

Також журналісти запитали, на яких умовах Тімур Міндіч надав квартиру для святкування і чи не вбачає президент ризиків у приятелюванні із товаришем та бізнес-партнером олігарха.

Відповіді з ОП на момент публікації "Схеми" не отримали.

Нагадаємо: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.