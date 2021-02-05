Хворих на коронавірус за добу побільшало на пів мільйона

За минулу добу у світі діагностували 505 тисяч нових хворих на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Так, у США виявили 122 тисячі випадків захворювання, в Індії – майже 58 тисяч та близько 30 тисяч інфікувань підтвердили в Іспанії.

Окрім того, у Франції зареєстрували 23,5 тисяч нових хворих, у Великій Британії – майже 21 тисячу.

Росія повідомила про 16,7 тисяч хворих, Італія – про 13,7 тисяч, а Німеччина зафіксувала майже 13 тисяч нових випадків.

За цей же час у світі від ускладнень коронавірусу померли 14 286 осіб. Загалом, пандемія забрала життя вже 2 мільйонів 292 тисяч інфікованих.

Вилікувались від коронавірусу 77,2 млн осіб. Наразі активними залишаються 25,8 млн випадків захворювання.

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