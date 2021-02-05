Байден вважає Китай найбільшим конкурентом США

Президент США Джо Байден назвав Китай одним із найбільших конкурентів Сполучених Штатів.

Джерело: Байден під час виступу у Держдепі, цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми будемо протистояти економічному зловживанню з боку Китаю, будемо протидіяти його агресивним, силовим діям, відреагуємо на атаку Китаю на права людини, інтелектуальну власність та світовий порядок".

Деталі: Проте американський лідер заявив, що Білий дім готовий співпрацювати із Китаєм у тому випадку, якщо це відповідає інтересам США.

"Ми будемо конкурувати з позиції сили, відбудовуючи нашу власну домівку на краще, працюючи з нашими союзниками та партнерами, відновлюючи нашу роль у міжнародних інститутах та повертаючи довіру до нас, та наш моральний авторитет, значну частину якого було втрачено", – сказав президент.

Водночас, новий очільник Білого дому заявив про переформатування зовнішньої політики Америки та відновлення демократичних союзів, які руйнувались останні чотири роки.

Нагадаємо: