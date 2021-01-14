США ввели санкції проти китайської Xiaomi

Сполучені Штати запровадили економічні санкції відносно 9 китайських компаній, серед яких і всесвітньо відомий виробник смартфонів Xiaomi.

Джерело: Reuters із посиланням на відповідний документ адміністрації Трампа

Деталі: Компанії додані до так званого "чорного списку" підприємств, які працюють на військову промисловість Китаю.

Також під санкції потрапив відомий авіабудівник компанія Comac.

Компанії підпадатимуть під дію нової заборони на інвестування в США, яка змусить американських інвесторів до 11 листопада 2021 року позбутися своїх часток у фірмах, внесених до чорного списку.