США ввели санкції проти китайської Xiaomi
Четвер, 14 січня 2021, 22:38
Сполучені Штати запровадили економічні санкції відносно 9 китайських компаній, серед яких і всесвітньо відомий виробник смартфонів Xiaomi.
Джерело: Reuters із посиланням на відповідний документ адміністрації Трампа
Деталі: Компанії додані до так званого "чорного списку" підприємств, які працюють на військову промисловість Китаю.
Також під санкції потрапив відомий авіабудівник компанія Comac.
Компанії підпадатимуть під дію нової заборони на інвестування в США, яка змусить американських інвесторів до 11 листопада 2021 року позбутися своїх паїв у фірмах, внесених до чорного списку.
Українська правда