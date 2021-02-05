Пандемія може тривати 7 років при нинішніх темпах вакцинації – Bloomberg

На вакцинацію, достатню для закінчення пандемії та повернення життя в звичне русло, світові може знадобитися 7 років при нинішніх темпах щеплень.

Джерело: "Bloomberg"

Деталі: Американське видання спробувало спрогнозувати, коли закінчиться пандемія, на підставі математичного підрахунку охоплення щепленнями. Оскільки доступні на сьогодні вакцини вимагають двох доз для повної вакцинації, розрахунки грунтуються на двох дозах на людину (але без розрізнення першої та другої доз, бо ці дані не скрізь доступні).

За даними Bloomberg, понад 119 мільйонів доз вакцин уже були введені в 67 країнах. Останній показник становив приблизно 4,54 мільйона доз на день.

У США було введено 36,7 мільйона доз – і вже більше американців отримали принаймні одну дозу, ніж дали позитивний результат на вірус із початку пандемії. За останній тиждень у Штатах вводили в середньому 1,34 мільйона доз на день.

Американські вчені припустили: для того, щоб ситуація повернулася в нормальне русло, потрібно від 70% до 85% охоплення населення вакцинами. Звіт Bloomberg Vaccine Tracker показує, що деякі країни домагаються більш швидкого прогресу, ніж інші, націлюючись на 75% охоплення вакциною двома дозами.

Ізраїль, країна з найвищим рівнем вакцинації в світі, досягне 75% охоплення всього за два місяці. США можуть встигнути з масовою вакцинацією до 2022 року (хоча Північна Дакота може впоратися на шість місяців раніше за Техас).

Оскільки вакцинація йде швидше в багатших західних країнах, ніж у решті земної кулі, при нинішніх темпах світові знадобиться на вакцинацію 75% населення 7 років.

Втім, на цю цифру можуть вплинути різні обставини.

Наприклад, у Канаді через збої в постачаннях вакцин темп вакцинації впав – і зараз розрахунки показують, що для досягнення 75% охоплення потрібно понад 10 років. Однак кількість щеплень буде зростати – і прогноз також зміниться.

Вакцинація може прискоритися і з появою більшої кількості вакцин. Деякі з найбільших світових центрів із виробництва вакцин в Індії та Мексиці лише починають свою роботу.

Країни уклали контракти на понад 8,5 мільярда доз вакцини в рамках більше 100 угод, що відслідковуються Bloomberg. Лише третина країн почали кампанії вакцинації.

Вчені сподіваються на вироблення колективного імунітету завдяки широкій вакцинації. При цьому в науковому співтоваристві дискутують про те, при якому охопленні щепленнями він досягається.

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