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Під Харковом у будинок активістів кинули гранату і спалили два авто

П'ятниця, 5 лютого 2021, 14:28
Фото Харьков 1654

Невідомі кинули у вікно гранату і підпалили дві машини подружжя, яке бореться із піщаними кар'єрами на Харківщині.

Джерело: Суспільне

Пряма мова постраждалої активістки Наталії Шибаєвої: "Почули вибух, вискочили, побачили, що спочатку одна машина палає і згодом, мабуть, одразу і друга запалала. З другої машини вогонь перекинувся на гаражні ворота.

Потім вже з'ясувалося, що кинули гранату. На другому поверсі розбиті вікна, але сама граната розірвалася у водостоці. Там все пошкоджено". 

 
Фото Харьков 1654

Пряма мова голови Вільхівської ОТГ Олександра Шмиголя: "Постраждав будинок і два автомобілі. Це дійсно активісти, які вели боротьбу з кар'єрами. Є два кар'єри, один законний, інший оформлюється. І є велике невдоволення людей, якщо почне працювати другий кар'єр, більше стане вантажного транспорту і таке інше". 

 
Фото Харьков 1654

Деталі: Подія сталася у ніч на 5 лютого у селі Сороківка Вільхівської територіальної громади у Харківському районі.

За словами активістки, люди під час надзвичайної події не постраждали. Подружжя саме загасило пожежу. А їхня дитина викликала поліцію.

Вибух та пошкодження авто власники житла пов'язують зі своєю активною громадською позицією.

Шмиголь зазначив, що наразі поліція з’ясовує, що саме вибухнуло у будинку активістів.

У поліції пообіцяли надати інформацію про подію пізніше.

Теми: Харківська областьактивістивибух


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