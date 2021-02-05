В МЗС відреагували на російську критику українських санкцій проти Нікарагуа

У Міністерстві закордонних справ вважають, що Росія у відчаї намагається переконати "бодай когось" у приналежності їй Криму.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter, Радіо Свобода

Пряма мова: "Актом відчаю" є безперервні спроби Росії переконати бодай когось у світі, що Крим і Севастополь це нібито суб'єкти РФ. Призначення почесного консула Нікарагуа грубо порушило законодавство і міжнародне право".

Деталі: 2 лютого Верховна Рада підтримала постанову президента Володимира Зеленського про затвердження санкцій проти Республіки Нікарагуа. Причина - влітку 2019 року уряд Нікарагуа відкрив почесне консульство країни в окупованому Криму, а саме – у Сімферополі.

5 лютого речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала це рішення ВР "смішим". "Це рішення виглядає смішно. Як відомо, з 2017 року Україна і Нікарагуа офіційно не є торговими партнерами, тому санкції накладати, по суті, нема на що. Мабуть, це акт відчаю", - заявила вона.