Секретар РНБО: В Україні йде шпигунська війна, агентура РФ просто шалена

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що в Україні триває шпигунська війна, а агентурна мережа Російської Федерації на нашій території "просто шалена".

Джерело: Данілов під час онлайн дискусії КБФ: Санкції проти російської пропаганди

Деталі: Секретар РНБО зазначив, що рішення щодо про запровадження санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука готувалось в атомсфері повної таємності через активну діяльність агентів держави агресора.

За словами Данілова, зараз в Україні точиться не лише "гаряча війна" на території Донбасу та інформаційна, але і шпигунська війна, і "це відчувається щодня, тому що "вони працюють".

Пряма мова: "Матеріали готувались у системі певної закритості, щоб не було ніяких несподіванок. Тому що на превеликий жаль… ще з початку 90-х – я вважаю, що ми зробили велику помилку, коли не закрили на вулиці Банковій хрест на хрест КГБ, а перейменували на Службу безпеки України, лишили тих самих працівників. Це дуже і дуже небезпечно. Наслідки ми пожинаємо до цього часу. Агентура Російської Федерації сьогодні на нашій території просто шалена".