Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Секретар РНБО: В Україні йде шпигунська війна, агентура РФ просто шалена

П'ятниця, 5 лютого 2021, 16:27
Секретар РНБО: В Україні йде шпигунська війна, агентура РФ просто шалена

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що в Україні триває шпигунська війна, а агентурна мережа Російської Федерації на нашій території "просто шалена".

Джерело: Данілов під час онлайн дискусії КБФ: Санкції проти російської пропаганди

Деталі: Секретар РНБО зазначив, що рішення щодо про запровадження санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука готувалось в атомсфері повної таємності через активну діяльність агентів держави агресора.

За словами Данілова, зараз в Україні точиться не лише "гаряча війна" на території Донбасу та  інформаційна, але і шпигунська війна, і "це відчувається щодня, тому що "вони працюють".

Пряма мова: "Матеріали готувались у системі певної закритості, щоб не було ніяких несподіванок. Тому що на превеликий жаль… ще з початку 90-х – я вважаю, що ми зробили велику помилку, коли не закрили на вулиці Банковій хрест на хрест КГБ, а перейменували на Службу безпеки України, лишили тих самих працівників. Це дуже і дуже небезпечно. Наслідки ми пожинаємо до цього часу. Агентура Російської Федерації сьогодні на нашій території просто шалена".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
Усі новини...
Реклама: