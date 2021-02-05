Данілов каже, що санкції проти холдингу Медведчука готували 8 місяців

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що запровадження санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука готувалось упродовж майже 8 місяців.

Джерело: Данілов під час онлайн дискусії КБФ: Санкції проти російської пропаганди

Пряма мова: "Рішення готували дуже-дуже ретельно. Робота почалася ще влітку минулого року. Апарат Ради нацбезпеки та оборони дуже ретельно відстежує все, що відбувається в інформаційному просторі. Нам було зрозуміло, що це не засоби масової інфоррмації, а суто пропагандистська машина Російської Федерації.

Коли ми з кожним днем отримували все більше і більше додаткової інформації: як це відбувається, хто це фінансує, в якій спосіб відбуваються ті чи інші речі на цих каналах, нам стало цілком зрозуміло, що це дуже небезпечна для країни ситуація, коли вони можуть перейти вже певну межу. Те, що вони робили, це не ЗМІ... це елементи гібридної війни, інформаційний терор проти нашої держави, який розгорнула Російська Федерація з використанням своїх поплічників.

До того часу, поки не були зібрані всі матеріали стосовно діяльності цих осіб безпосередньо на території РФ, поки не зібрали все це в єдиний пул, ми не могли прийняти рішення, інакше б наразилися на небезпеку відміни таких рішень.

Ці рішення відмінити буде вже неможливо, тому що те, що зібрали наші служби, те, що за нашим завданням відпрацьовано протягом майже 8 місяців матеріалів, вони були реалізовані в той час, коли були готові. Ніякої конспірології".

Деталі: Данілов також сказав, що вдячний "людині з Москви", яка запропонувала роботу журналістам телеканалів, які потрапили під санкції, оскільки тепер, мовляв, ці люди можуть "повернутися додому і працювати вже безпосередньо, а не під прикриттям".

Передісторія:

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Канали для старого друга: що відомо про власника NewsOne та 112

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні