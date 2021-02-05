Данілов каже, що санкції проти холдингу Медведчука готували 8 місяців

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що запровадження санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука готувалось упродовж майже 8 місяців.

Джерело: Данілов під час онлайн дискусії КБФ: Санкції проти російської пропаганди

Пряма мова: "Рішення готували дуже-дуже ретельно. Робота почалася ще влітку минулого року. Апарат Ради нацбезпеки та оборони дуже ретельно відстежує все, що відбувається в інформаційному просторі. Нам було зрозуміло, що це не засоби масової інфоррмації, а суто пропагандистська машина Російської Федерації.

Коли ми з кожним днем отримували все більше і більше додаткової інформації: як це відбувається, хто це фінансує, в якій спосіб відбуваються ті чи інші речі на цих каналах, нам стало цілком зрозуміло, що це дуже небезпечна для країни ситуація, коли вони можуть перейти вже певну межу. Те, що вони робили, це не ЗМІ... це елементи гібридної війни, інформаційний терор проти нашої держави, який розгорнула Російська Федерація з використанням своїх поплічників.

До того часу, поки не були зібрані всі матеріали стосовно діяльності цих осіб безпосередньо на території РФ, поки не зібрали все це в єдиний пул, ми не могли прийняти рішення, інакше б наразилися на небезпеку відміни таких рішень.

Ці рішення відмінити буде вже неможливо, тому що те, що зібрали наші служби, те, що за нашим завданням відпрацьовано протягом майже 8 місяців матеріалів, вони були реалізовані в той час, коли були готові. Ніякої конспірології".