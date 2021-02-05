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Погіршення погоди: Київ закриють для фур наступного тижня

П'ятниця, 5 лютого 2021, 18:59
Погіршення погоди: Київ закриють для фур наступного тижня

Київська міська держадміністрація ухвалила рішення про тимчасове обмеження в’їзду до столиці великогабаритного транспорту 8-9 лютого через погіршення погодних умов.

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: Протягом 8-9 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде обмежено. Точний час обіцяють повідомити пізніше.

Дослівно: "Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.  За прогнозом синоптиків, 8 лютого у Києві очікується значний сніг та хуртовини.

Просимо водіїв не користуватися особистими авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

Не паркуйте автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані".

Нагадаємо: Укргідрометцентр оголосив штормове попередження про погіршення погодних умов 7 та 8 лютого, місцями насипле до 40 см снігу.  

Українська правда
Теми: КМДАпогодадорогиКиїв
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