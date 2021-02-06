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Байден вважає, що Трамп не має отримувати звіти розвідки

Субота, 6 лютого 2021, 03:12

Президент США Джо Байден вважає, що його попередник Дональд Трампа не має отримувати звіти розвідки через "нестабільну поведінку" та побоювання, що він може з кимось поділитись секретною інформацією.

Джерело: Reuters 

Деталі: Відповідаючи на запитання ведучої CBS Evening News щодо такої можливості, Байден сказав: "Я думаю, що ні". 

Водночас, колишні президенти США традиційно отримують такі звіти, незважаючи на те, що залишили посаду. 

Новий американський лідер стверджує, що його думка не пов’язана із заворушеннями, які здійснили прихильники Трампа 6 січня. Він також вважає, що для Трампа ці звіти не нестимуть ніякої цінності, оскільки він вже не має жодного впливу, окрім можливості випадково проговоритись.

Що передувало: Президент США Джо Байден розглядав можливість відмовити Дональду Трампу в можливості отримувати доступ до доповідей розвідки.

Читайте також: Покарання Трампа: чому зміна президента США не зупинила імпічмент

Нагадаємо:

  • 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.
  • Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа. 

Українська правда
Теми: БайденТрамп


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