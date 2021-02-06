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Байден вважає, що Трамп не має отримувати звіти розвідки

Субота, 6 лютого 2021, 02:12
Байден вважає, що Трамп не має отримувати звіти розвідки

Президент США Джо Байден вважає, що його попередник Дональд Трампа не має отримувати звіти розвідки через "нестабільну поведінку" та побоювання, що він може з кимось поділитись секретною інформацією.

Джерело: Reuters 

Деталі: Відповідаючи на запитання ведучої CBS Evening News щодо такої можливості, Байден сказав: "Я думаю, що ні". 

Водночас, колишні президенти США традиційно отримують такі звіти, незважаючи на те, що залишили посаду. 

Новий американський лідер стверджує, що його думка не пов’язана із заворушеннями, які здійснили прихильники Трампа 6 січня. Він також вважає, що для Трампа ці звіти не нестимуть ніякої цінності, оскільки він вже не має жодного впливу, окрім можливості випадково проговоритись.

Що передувало: Президент США Джо Байден розглядав можливість відмовити Дональду Трампу в можливості отримувати доступ до доповідей розвідки.

Читайте також: Покарання Трампа: чому зміна президента США не зупинила імпічмент

Нагадаємо:

  • 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.
  • Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденТрамп
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