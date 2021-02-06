Пандемія за добу забрала життя більше 14 тисяч хворих
Субота, 6 лютого 2021, 03:15
За минулу добу у світі виявили 480 тисяч випадків коронавірусу, померли від ускладнень – 14 235 хворих.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у США діагностували 126 тисяч нових випадків. Бразилія виявила більше 51 тисячі інфікувань, Іспанія – 28,5 тисяч, Франція – більше 22 тисяч, Велика Британія – понад 19 тисяч.
Найбільше смертей також зафіксували в США – 3572 жертви. Також 1682 смерті зареєстрували у Мексиці та 1244 у Бразилії.
Загалом пандемія вже забрала життя 2 мільйонів 308 тисяч осіб. Вилікувались від коронавірусу 77,6 млн хворих. Наразі активними залишаються майже 26 млн випадків захворювання.
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Нагадаємо:
- За добу 4 лютого в Україні діагноз COVID-19 встановили 4 923 особам, у лікарні поклали 1 885 хворих, померли 158 пацієнтів, одужали 8 185 осіб.
Українська правда