Пандемія за добу забрала життя більше 14 тисяч хворих

За минулу добу у світі виявили 480 тисяч випадків коронавірусу, померли від ускладнень – 14 235 хворих.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США діагностували 126 тисяч нових випадків. Бразилія виявила більше 51 тисячі інфікувань, Іспанія – 28,5 тисяч, Франція – більше 22 тисяч, Велика Британія – понад 19 тисяч.

Найбільше смертей також зафіксували в США – 3572 жертви. Також 1682 смерті зареєстрували у Мексиці та 1244 у Бразилії.

Загалом пандемія вже забрала життя 2 мільйонів 308 тисяч осіб. Вилікувались від коронавірусу 77,6 млн хворих. Наразі активними залишаються майже 26 млн випадків захворювання.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: