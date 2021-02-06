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Пандемія за добу забрала життя більше 14 тисяч хворих

Субота, 6 лютого 2021, 04:15

За минулу добу у світі виявили 480 тисяч випадків коронавірусу, померли від ускладнень – 14 235 хворих.

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Зокрема, у США діагностували 126 тисяч нових випадків. Бразилія виявила більше 51 тисячі інфікувань, Іспанія – 28,5 тисяч, Франція – більше 22 тисяч, Велика Британія – понад 19 тисяч.

Найбільше смертей також зафіксували в США – 3572 жертви. Також 1682 смерті зареєстрували у Мексиці та 1244 у Бразилії.

 

Загалом пандемія вже забрала життя 2 мільйонів 308 тисяч осіб. Вилікувались від коронавірусу 77,6 млн хворих. Наразі активними залишаються майже 26 млн випадків захворювання.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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