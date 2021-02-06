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Чергова країна не рекомендує вакцину AstraZeneca людям старше 65 років

Субота, 6 лютого 2021, 04:11
Чергова країна не рекомендує вакцину AstraZeneca людям старше 65 років

Греція, слідом за рядом європейських країн, не рекомендує вакцинувати людей старше 65 років препаратом проти коронавірусу від AstraZeneca.

Джерело: The Guardian

Деталі: Раніше відповідні рекомендації видали у Франції, Німеччині, Бельгії, Данії, Швеції, Нідерландах та інших країнах 

Такі поради спричинені сумніви щодо ефективності цього препарату для людей старше 65 років.

Чому це важливо: Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.

Нагадаємо:

  • Європейське агентство з лікарських засобів надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca 29 січня.
  • Це третя затверджена у Євросоюзі вакцина, після німецько-американської BioNTech-Pfizer та американської Moderna.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусГреція
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