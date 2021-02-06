Чергова країна не рекомендує вакцину AstraZeneca людям старше 65 років
Субота, 6 лютого 2021, 05:11
Греція, слідом за рядом європейських країн, не рекомендує вакцинувати людей старше 65 років препаратом проти коронавірусу від AstraZeneca.
Джерело: The Guardian
Деталі: Раніше відповідні рекомендації видали у Франції, Німеччині, Бельгії, Данії, Швеції, Нідерландах та інших країнах
Такі поради спричинені сумніви щодо ефективності цього препарату для людей старше 65 років.
Чому це важливо: Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.
Нагадаємо:
- Європейське агентство з лікарських засобів надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca 29 січня.
- Це третя затверджена у Євросоюзі вакцина, після німецько-американської BioNTech-Pfizer та американської Moderna.
Українська правда