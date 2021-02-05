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Україні підтвердили надання 12 млн доз COVID-вакцин – Степанов

П'ятниця, 5 лютого 2021, 16:23
Україні підтвердили надання 12 млн доз COVID-вакцин – Степанов

Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим щодо постачання вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україну.

Степанов повідомив Зеленському, що 5 лютого Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Поставки відбуватимуться з лютого 2021 року.

Очільник МОЗ розповів, що досягнуто домовленості про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.

Пряма мова Зеленського: "Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію.

Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок".

Нагадаємо:

  • Міністерство охорони здоров’я у січні зірвало закупівлю вакцини NVX-CoV2373 американської розробки, яку виготовляє індійська компанія Serum. Виробник цієї вакцини компанія Novavax з США.
  • У вересні вакцина увійшла в третю фазу клінічних досліджень у Великій Британії, а в кінці грудня – в США.
  • Вакцина Novavax успішно пройшла фінальну стадію клінічних випробувань та показала ефективність на 89,3%

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусЗеленськийСтепанов
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