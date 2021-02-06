Збройний конфлікт в Лівії: сторони домовились про перехідний уряд
Субота, 6 лютого 2021, 06:07
Сторони збройного конфлікту в Лівії домовились про перехідний уряд та вибори, спланувавши їх на кінець року.
Джерело: DW
Деталі: Відповідного рішення досягли під час Лівійського форуму політичного діалогу за посередництва ООН.
На час перехідного періоду президентську раду очолить дипломат Мухаммед Юніс Манфі, якого підтримують на сході країни, а прем’єр-міністром буде підприємець Абдель Хамід Мухаммед Дбейба, який представляє захід.
Вибори сторони домовились провести 24 грудня. Після них перехідний уряд має відійти від влади.
США, Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія вже привітали це рішення.
Нагадаємо:
- Військовий конфлікт в Лівії триває з 2011 року після повалення режиму Муаммара Каддафі. З одного боку виступав міжнародно визнаний Уряд національної єдності, з іншого - Лівійська національна армія.
Українська правда