Бойовики вели вогонь із гранатометів та кулеметів – ООС

5 лютого російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню, зокрема відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зокрема, біля Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У цьому ж районі було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування перед позиціями наших захисників міною ПОМ-2.

Біля Світлодарська окупанти вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі Богданівки, ворожі війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 6 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.