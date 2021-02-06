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В Україні виявили ще 4,3 тисячі заражених Covid, 129 людей померли

Субота, 6 лютого 2021, 07:23
В Україні виявили ще 4,3 тисячі заражених Covid, 129 людей померли

Протягом 5 лютого в країні зафіксували 4310 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізація знадобилася 1884 особам, 129 хворих померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За даними Степанова, у п'ятницю стало відомо про ще 4310 хворих на Covid-19, зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано 1884 особи, летальних випадків – 129, одужало – 7158 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло коронавірусом вже 1 241 479 осіб, одужало – 1 070 749 осіб. Хвороба забрала життя 23 516 українців.

Пряма мова: "Здійснено тестувань за добу – 41 410 (зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820). За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

 

Нагадаємо: 4 лютого в Україні діагноз COVID-19 поставили 4923 особам, у лікарні поклали 1885 хворих, померли 158 пацієнтів.

Знати більшеCOVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяCovid-2019
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