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США відреагували на висилку європейських дипломатів з Росії

Субота, 6 лютого 2021, 09:29
Ентоні Блінкен

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен наголосив, що рішення Москви вислати дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції за те, що вони спостерігали за протестами 23 січня, є свавіллям та демонструє відхід РФ від виконання своїх міжнародних зобов'язань.

Джерело: Блінкен у Twitter

Деталі: 5 лютого Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів, коли верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Москви з візитом. Сполучені Штати висловили свою солідарність Німеччині, Польщі та Швеції з цього приводу та розкритикували дії Кремля.

Пряма мова Блінкена: "США засуджують висилку трьох європейських дипломатів з Росії за спостереження за січневими протестами. Цей свавільний і невиправданий акт є останнім відходом Росії від своїх міжнародних зобов'язань".

Нагадаємо: МЗС України також висловило солідарність з дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, яких Росія висилає з надуманих причин.

Українська правда
Теми: СШАРосіядипломатичні відносинискандал


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