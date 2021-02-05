МЗС висловило солідарність з європейськими дипломатами, яких вислали з РФ

Міністерство закордонних справ України висловило солідарність з дипломатами Німеччини, Польщі і Швеції, яких висилають з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"МЗС України висловлює солідарність з дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, яких Росія висилає з надуманих причин. Рішення РФ суперечить Віденській конвенції і є черговим прикладом брутального порушення Росією своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом" - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

We express solidarity with German, Swedish & Polish diplomats expelled by Russia on spurious grounds. Russia's decision is contrary to the Vienna Convention and is yet another example of Russia brutally breaching its obligations under international law. pic.twitter.com/Busw0dGjrp — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 5, 2021

5 лютого Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів у п’ятницю 5 лютого, коли верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Москви з візитом.

РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено "persona non grata" і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

МЗС Швеції пояснило, що шведський дипломат лише спостерігав за протестами і назвало рішення РФ абсолютно необґрунтованим.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що дізнався про наміри РФ вислати європейських дипломатів під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.