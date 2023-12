МЗС висловило солідарність з європейськими дипломатами, яких вислали з РФ

Міністерство закордонних справ України висловило солідарність з дипломатами Німеччини, Польщі і Швеції, яких висилають з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"МЗС України висловлює солідарність з дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, яких Росія висилає з надуманих причин. Рішення РФ суперечить Віденській конвенції і є черговим прикладом брутального порушення Росією своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом" - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

We express solidarity with German, Swedish & Polish diplomats expelled by Russia on spurious grounds. Russia's decision is contrary to the Vienna Convention and is yet another example of Russia brutally breaching its obligations under international law. pic.twitter.com/Busw0dGjrp