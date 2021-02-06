На Дніпропетровщині залізничні вагони зійшли з рейок, потяги затримуються

В ніч на 6 лютого на перегоні Верхньодніпровськ-Воскобійня у Дніпропетровській області сталося сходження з рейок 8 вантажних вагонів.

Джерело: повідомлення Укрзалізниці

Деталі: Залізничники запевняють, що вживають заходи для скорочення запізнення поїздів південного напрямку через інцидент, що стався.

Зокрема, організували спеціальний поїзд для довезення до станцій Дніпра та Кам’янського великої кількості пасажирів з поїзда Львів–Новоолексіївка.

Також забезпечили пересадку на потяг Київ–Новоолексіївка пасажирів, які прямують до Мелітополя, Якимівки та Новоолексіївки, з решти поїздів, що затримуються.

При цьому пасажирські потяги №116 Київ–Покровськ–Бердянськ, №12 Київ–Новоолексіївка, №38 Київ–Запоріжжя, №92 Одеса–Костянтинівка почергово пропущено своїм маршрутом через станцію Дніпро-Головний.

Потяги №54 Одеса–Дніпро, №80 Київ–Дніпро, №4 Ужгород–Запоріжжя, №42 Трускавець–Дніпро та №86 Львів–Новоолексіївка прямують зміненим маршрутом через ст. Кривий Ріг-Сортувальний, Апостолове, Нікополь, Запоріжжя.

У зворотному напрямку вказані поїзди пустили зміненим маршрутом.

Дослівно: "Затримки пасажирських поїздів становлять від 3 до 6 годин. Диспетчерський апарат вживає заходи до скорочення відставання пасажирських поїздів від графіка".

Нагадаємо: Аварія в цьому районі стається не вперше. У липні 2020 року на перегоні Воскобійня–Верхньодніпровськ одразу два потяги зійшли з рейок, що призвело до суттєвих збоїв у графіку руху.