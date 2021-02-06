У Києві кількість смертей від Covid наближається до 2,5 тисяч

Протягом 5 лютого у столиці виявили 212 нових випадків захворювання на коронавірус, померли ще 12 заражених людей.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: Враховуючи 12 померлих пацієнтів, у Києві з початку пандемії вже 2426 летальних випадків, спричинених Covid-19.

За даними Кличка, у п'ятницю вірус виявили у 124 жінок віком від 19 до 92 років, 81 чоловіка віком від 19 до 85 рокiв, 2 дівчат по 17 років та у 5 хлопчиків від 7 до 14 років.

Госпіталізація знадобилася 27 хворим на коронавірус.

При цьому 5 лютого зафіксували 1328 одужань.

Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (54), Дарницькому (48) та в Деснянському (40) районах".

Нагадаємо: 5 лютого в Україні зафіксували 4310 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізація знадобилася 1884 особам, 129 хворих померли.