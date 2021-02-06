Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві кількість смертей від Covid наближається до 2,5 тисяч

Субота, 6 лютого 2021, 13:21
У Києві кількість смертей від Covid наближається до 2,5 тисяч

Протягом 5 лютого у столиці виявили 212 нових випадків захворювання на коронавірус, померли ще 12 заражених людей.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм

Деталі: Враховуючи 12 померлих пацієнтів, у Києві з початку пандемії вже 2426 летальних випадків, спричинених Covid-19.

За даними Кличка, у п'ятницю вірус виявили у 124 жінок віком від 19 до 92 років, 81 чоловіка віком від 19 до 85 рокiв, 2 дівчат по 17 років та у 5 хлопчиків від 7 до 14 років.

Госпіталізація знадобилася 27 хворим на коронавірус.

При цьому 5 лютого зафіксували 1328 одужань.

Пряма мова: "Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (54), Дарницькому (48) та в Деснянському (40) районах".

 

Нагадаємо: 5 лютого в Україні зафіксували 4310 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізація знадобилася 1884 особам, 129 хворих померли.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

Усі новини...
Київ
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Мінкульт погодив передання будинку Сікорського громаді Києва
Останні новини
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
Усі новини...
Реклама: