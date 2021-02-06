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Російські окупанти обстріляли українських бійців на Донбасі, є поранені

Субота, 6 лютого 2021, 14:13
Російські окупанти обстріляли українських бійців на Донбасі, є поранені

Вдень 6 лютого на Донеччині внаслідок двох обстрілів російсько-окупаційними військами українських позицій були поранені двоє бійців ЗСУ.

Джерело: повідомлення Української делегації для участі у ТКГ

Дослівно: "Близько 13:00 внаслідок обстрілу противником в районі Торецьку та Северодонецьку отримали поранення двоє  військовослужбовців Збройних Сил України".

Деталі: Заначається, що віськовослужбовцям надано медичну допомогу, їх стан стабільний.

З огляду на обстріли, українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було направлено відповідні ноти до СММ ОБСЄ.

Українська правда
Теми: війнаОРДЛОДонбасРосія
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