У Криму назвали вартість проєкту опріснювальної установки в Ялті

Вартість проєкту будівництва установки з опріснення морської води в Ялті, де через посуху введено обмеження подачі населенню, оцінили в 3,3 млрд рублів.

Джерело: відповідь окупаційного "Міністерства житлово-комунального господарства Криму" на запит ТАСС

Дослівно відповідь: "В даний час розроблений інвестиційний проєкт по об'єкту на суму 3,3 млрд рублів. Термін реалізації проекту – 2021 – 2023 роки".

Деталі: Для поповнення дефіциту питної води на території міського округу Ялта опрацьовується питання будівництва споруд з опріснення морської води продуктивністю 20 тисяч кубічних метрів на добу.

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов 21 грудня 2020 року заявив, що запасів підземних вод, достатніх для забезпечення населення Великої Ялти, не виявлено, тому прийнято рішення будувати опріснювач морської води.

Що передувало: Структура "Роскосмосу" Московський дослідний центр імені Келдиша створила макет заводу з опріснення морської води в окупованому Росією Криму.

Аксьонов розраховує на будівництво 4 опріснювачів потужністю до 20 тисяч кубометрів води на добу. За його словами, одну зі станцій планують побудувати в селі Фрунзе Сакського району. Місця для їх установки будуть шукати також у Судаку, Керчі та Феодосії. Ще один опріснювач хочуть побудувати в Ялті.