Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Криму назвали вартість проєкту опріснювальної установки в Ялті

Субота, 6 лютого 2021, 16:31

Вартість проєкту будівництва установки з опріснення морської води в Ялті, де через посуху введено обмеження подачі населенню, оцінили в 3,3 млрд рублів.

Джерело: відповідь окупаційного "Міністерства житлово-комунального господарства Криму" на запит ТАСС

Дослівно відповідь: "В даний час розроблений інвестиційний проєкт по об'єкту на суму 3,3 млрд рублів. Термін реалізації проекту – 2021 – 2023 роки".

Деталі: Для поповнення дефіциту питної води на території міського округу Ялта опрацьовується питання будівництва споруд з опріснення морської води продуктивністю 20 тисяч кубічних метрів на добу.

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов 21 грудня 2020 року заявив, що запасів підземних вод, достатніх для забезпечення населення Великої Ялти, не виявлено, тому прийнято рішення будувати опріснювач морської води.

Що передувало: Структура "Роскосмосу" Московський дослідний центр імені Келдиша створила макет заводу з опріснення морської води в окупованому Росією Криму.

Аксьонов розраховує на будівництво 4 опріснювачів потужністю до 20 тисяч кубометрів води на добу. За його словами, одну зі станцій планують побудувати в селі Фрунзе Сакського району. Місця для їх установки будуть шукати також у Судаку, Керчі та Феодосії. Ще один опріснювач хочуть побудувати в Ялті.

Теми: Кримвода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські окупанти обстріляли українських бійців на Донбасі, є поранені

Австрія закликає не пов’язувати "Північний потік-2" зі справою Навального

фотоНацгвардія отримає десять нових гелікоптерів

Масова вакцинація приборкала поширення Covid в Ізраїлі – дослідження

США відреагували на висилку європейських дипломатів з Росії

Екологія: рівень світового океану піднімається швидше за найгірші прогнози

Усі новини...
Крим
В МЗС відреагували на російську критику українських санкцій проти Нікарагуа
Росія тестує "Спутник V" на бюджетниках у Криму – представник Зеленського
Росія блокує в Криму зо три десятки популярних українських сайтів
Останні новини
16:31
У Криму назвали вартість проєкту опріснювальної установки в Ялті
16:00
Меркель закликала припинити репресії в Білорусі
15:36
MH17: Нідерланди не притягуватимуть Україну до відповідальності за незакритий авіапростір
15:33
Reuters: Українська економіка різко зросте до 10% у другому кварталі 2021
15:13
Російські окупанти обстріляли українських бійців на Донбасі, є поранені
14:58
Китай схвалив вакцину SinoVac
14:31
Австрія закликає не пов’язувати "Північний потік-2" зі справою Навального
14:21
інфографікаУ Києві кількість смертей від Covid наближається до 2,5 тисяч
14:10
Шмигаль обговорив з представниками уряду Німеччини реформи вугільного сектору
13:46
У Європарламенті лунають заклики посилити санкції проти Росії
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!