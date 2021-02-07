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Російсько-українська війна: за добу на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ, поранено чотирьох

Неділя, 7 лютого 2021, 06:25
Російсько-українська війна: за добу на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ, поранено чотирьох

Збройні формування Російської Федерації на сході України за минулу добу 13 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. Внаслідок обстрілів загинули двоє військових Збройних сил України, поранення отримали ще чотири бійці.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано тринадцять порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в передмісті Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти кілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська неодноразово вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу, отримав вогнепальне поранення один український захисник. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Мар’їнка, троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від отриманих поранень двоє захисників – загинули, за життя третього боряться медики..

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів по наших позиціях зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників – задовільний.

Поблизу Луганського за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСРосіяПутін
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