Коронавірус: більше 3 тисяч нових заражень, 81 людина померла
У суботу, 6 лютого, в Україні виявили 3370 нових випадків коронавірусної хвороби, 81 пацієнт помер, госпіталізація знадобилася 1869 хворим.
Джерело: МОЗ
Дослівно: "3370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників".
Деталі: Також за минулу добу госпіталізовано 1869 хворих, летальних випадків – 81.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).
Крім того, одужало 2297 осіб. Здійснено тестувань за добу – 19500 (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).
За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 244 849 людей, хвороба забрала життя 23597 українців.
Нагадаємо: 5 лютого в країні було зафіксовано 4310 нових випадків коронавірусної хвороби, 129 хворих померли.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП