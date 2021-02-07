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Коронавірус: більше 3 тисяч нових заражень, 81 людина померла

Неділя, 7 лютого 2021, 07:24
Коронавірус: більше 3 тисяч нових заражень, 81 людина померла

У суботу, 6 лютого, в Україні виявили 3370 нових випадків коронавірусної хвороби, 81 пацієнт помер, госпіталізація знадобилася 1869 хворим.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "3370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників".

Деталі: Також за минулу добу госпіталізовано 1869 хворих, летальних випадків – 81.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

Крім того, одужало 2297 осіб. Здійснено тестувань за добу – 19500 (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 244 849 людей, хвороба забрала життя 23597 українців.

 

Нагадаємо: 5 лютого в країні було зафіксовано 4310 нових випадків коронавірусної хвороби, 129 хворих померли.

Знати більшеCOVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірусепідеміяУкраїна
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