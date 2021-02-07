У Києві ще дві сотні заражень коронавірусом, за добу померли 16 людей

Протягом суботи, 6 лютого, у столиці виявили ще 197 випадків захворювання на коронавірус, загалом з початку пандемії діагноз Covid-19 поставили 130236 киянам.

Джерело: столичний міський голова Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За останню добу зафіксовано 16 летальних випадків від вірусу, загалом по Києву їх вже 2442.

У суботу вірус виявили у 112 жінок віком від 19 до 88 років, 71 чоловіка віком від 20 до 90 рокiв, 5 дівчаток від 3 до 17 років та у 9 хлопчиків від 2 до 17 років.

36 хворих госпіталізували. При цьому 369 подолали коронавірус.

Найбільше випадків захворювання 7 лютого виявили в Дарницькому (55), Деснянському (40) та Солом’янському (33) районах.

Нагадаємо: Протягом 5 лютого у столиці виявили 212 нових випадків захворювання на коронавірус, померли ще 12 заражених людей.