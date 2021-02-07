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МЗС готує сюрприз до річниці Незалежності України – Кулеба

Неділя, 7 лютого 2021, 10:34
МЗС готує сюрприз до річниці Незалежності України – Кулеба

Міністерство закордонних справ готує сюрприз до 30-ї річниці Незалежності України.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці Незалежності України.  На Хрещатику та майдані Незалежності планується проведення військового параду.

При цьому Кулеба відповідаючи на питання, що з нагоди Дня Незалежності готує МЗС, анонсував сюрприз.

Пряма мова: "Сюрприз! Цього ніколи не було, і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки залаштунки. Дещо, що знаходиться за кордоном".

"Українська правда" у Threads

Теми: День НезалежностісвяткуванняМЗС
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