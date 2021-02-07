Стало відомо, коли Маркарова поїде до США в якості посла

Процес призначення ексміністра фінансів Оксани Маркарової послом України в США вже перебуває на фінальній стадії.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Вона завершує реально вже всі оформлення. Це завжди тривалий процес. Призначення посла – це в середньому шість місяців від появи прізвища до від’їзду цієї людини вже безпосередньо за кордон… По-моєму, на початку грудня ми запустили процес по Маркаровій. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок. Потім вона отримає американські візи і їде".

Деталі: За словами Кулеби, Україна зацікавлена, щоб американський посол також приїхав до Києва якнайшвидше.

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