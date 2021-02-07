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Стало відомо, коли Маркарова поїде до США в якості посла

Неділя, 7 лютого 2021, 13:09

Процес призначення ексміністра фінансів Оксани Маркарової послом України в США вже перебуває на фінальній стадії.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Вона завершує реально вже всі оформлення. Це завжди тривалий процес. Призначення посла – це в середньому шість місяців від появи прізвища до від’їзду цієї людини вже безпосередньо за кордон… По-моєму, на початку грудня ми запустили процес по Маркаровій. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок. Потім вона отримає американські візи і їде".

Деталі: За словами Кулеби, Україна зацікавлена, щоб американський посол також приїхав до Києва якнайшвидше.

Нагадаємо: 

  • 20 листопада Кулеба повідомив, що запропонував ексміністра фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США. 
  • Він запевнив, що задоволений роботою нинішнього посла України у США Володимира Єльченка і внесення кандидатури нового посла не пов’язане з питаннями до нього.
  • Оксана Маркарова була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної ради та зміни уряду. 

Теми: дипломатичні відносиниМаркароваСША


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