Зеленський заявив, що розглядає Умєрова на посаду посла у США: Це вплине на зміни в уряді
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою у Римі повідомив, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України у Сполучених Штатах.
Джерело: пресконференція Зеленського, "Європейська правда"
Пряма мова Зеленського: "Що стосується нового посла (у США – ред.), я би так сказав, і Кабінету міністрів. Я вам скажу відверту, якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну в Сполучених Штатах Америки, ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України".
Деталі: За його словами, це передусім через те, що всі рішення і бюджет пов′язані з російсько-української війною.
Зеленський підтвердив, що хоче замінити посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову. Він зазначив, що контактував із нею та подякував їй за службу. Президент додав, що хотів би, аби вона продовжила роботу в Україні.
"Багато що залежить саме від неї. Я відкритий, я хотів би, щоб вона працювала в Україні. Якщо вона вирішить для себе по-іншому, цей шлях – це її вибір", – сказав президент.
Передісторія:
- У червні глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.
- ЗМІ писали, що під час телефонної розмови Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, вони обговорили питання заміни Маркарової.