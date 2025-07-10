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Зеленський заявив, що розглядає Умєрова на посаду посла у США: Це вплине на зміни в уряді

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 липня 2025, 19:50
Зеленський заявив, що розглядає Умєрова на посаду посла у США: Це вплине на зміни в уряді
ілюстративне фото з соцмережі Х Умєрова

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою у Римі повідомив, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України у Сполучених Штатах.

Джерело: пресконференція Зеленського, "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Що стосується нового посла (у США – ред.), я би так сказав, і Кабінету міністрів. Я вам скажу відверту, якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну в Сполучених Штатах Америки, ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України".

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Деталі: За його словами, це передусім через те, що всі рішення і бюджет пов′язані з російсько-української війною.

Зеленський підтвердив, що хоче замінити посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову. Він зазначив, що контактував із нею та подякував їй за службу. Президент додав, що хотів би, аби вона продовжила роботу в Україні. 

"Багато що залежить саме від неї. Я відкритий, я хотів би, щоб вона працювала в Україні. Якщо вона вирішить для себе по-іншому, цей шлях – це її вибір", – сказав президент.

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Передісторія:

  • У червні глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.
  • ЗМІ писали, що під час телефонної розмови Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, вони обговорили питання заміни Маркарової.

Умєров РустемСШАМаркарова
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