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Папа римський призначив двох жінок на посади, які раніше обіймали чоловіки

Понеділок, 8 лютого 2021, 03:29

Папа римський Франциск призначив на посади у Ватикані двох жінок. Раніше ці посади обіймали лише чоловіки.

Джерело: Reuters

Деталі: Мова йде про Наталі Бекар та Сатію Саммарію. Перша стане співзаступницею секретаріату Синоду Єпископів. Останній займається організацією зустрічей єпископів католицької церкви з усього світу. Зазначається, що тепер Бекар зможе голосувати під час зборів, де присутні були лише чоловіки. Раніше жінки такого права не мали. 

Саммарія працюватиме адвокатом у Ватиканському апеляційному суді. 

До цього часу жінки працювали у синодах лише в якості спостерігачів та консультантів.

У 2018 році під час синоду більше 10 тисяч людей підписали петицію щодо надання жінкам права голосу на цих зібраннях.

У Ватикані вже назвали рішення про призначення "відкритими дверима". 

Нагадаємо:

  • Папа Франциск призначив 13 нових кардиналів, в тому числі першого афроамериканця, Вілтона Грегорі — 72-річного архієпископа з Вашингтона, США.

Українська правда
Теми: Ватиканцерква


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