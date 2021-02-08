Папа римський призначив двох жінок на посади, які раніше обіймали чоловіки
Папа римський Франциск призначив на посади у Ватикані двох жінок. Раніше ці посади обіймали лише чоловіки.
Джерело: Reuters
Деталі: Мова йде про Наталі Бекар та Сатію Саммарію. Перша стане співзаступницею секретаріату Синоду Єпископів. Останній займається організацією зустрічей єпископів католицької церкви з усього світу. Зазначається, що тепер Бекар зможе голосувати під час зборів, де присутні були лише чоловіки. Раніше жінки такого права не мали.
Саммарія працюватиме адвокатом у Ватиканському апеляційному суді.
До цього часу жінки працювали у синодах лише в якості спостерігачів та консультантів.
У 2018 році під час синоду більше 10 тисяч людей підписали петицію щодо надання жінкам права голосу на цих зібраннях.
У Ватикані вже назвали рішення про призначення "відкритими дверима".
Нагадаємо:
- Папа Франциск призначив 13 нових кардиналів, в тому числі першого афроамериканця, Вілтона Грегорі — 72-річного архієпископа з Вашингтона, США.