Папа римський призначив двох жінок на посади, які раніше обіймали чоловіки

Папа римський Франциск призначив на посади у Ватикані двох жінок. Раніше ці посади обіймали лише чоловіки.

Джерело: Reuters

Деталі: Мова йде про Наталі Бекар та Сатію Саммарію. Перша стане співзаступницею секретаріату Синоду Єпископів. Останній займається організацією зустрічей єпископів католицької церкви з усього світу. Зазначається, що тепер Бекар зможе голосувати під час зборів, де присутні були лише чоловіки. Раніше жінки такого права не мали.

Саммарія працюватиме адвокатом у Ватиканському апеляційному суді.

До цього часу жінки працювали у синодах лише в якості спостерігачів та консультантів.

У 2018 році під час синоду більше 10 тисяч людей підписали петицію щодо надання жінкам права голосу на цих зібраннях.

У Ватикані вже назвали рішення про призначення "відкритими дверима".

Нагадаємо: