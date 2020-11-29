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Папа Римський призначив першого афроамериканського кардинала

Неділя, 29 листопада 2020, 01:48
Папа Римський призначив першого афроамериканського кардинала

Папа Франциск призначив 13 нових кардиналів, в тому числі першого афроамериканця, Вілтона Грегорі — 72-річного архієпископа з Вашингтона, США.

Джерело: Reuters

Деталі: Призначення своїх кандидатів у кардинали посилило вплив понтифіка на групу, яка вибере його наступника після смерті або відставки.

До теперішнього часу Папа Франциск призначив 57% складу колегії кардинальних вибірників, більшість з яких поділяють його бачення більш відкритої і орієнтованої на зовнішній світ Церкви.

"Українська правда" у Threads

Теми: церква
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