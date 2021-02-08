Зеленського на ковідному форумі зустрів пікет за канали Медведчука

Біля виставкового центру "Парковий" у Києві, де сьогодні на форумі з питань коронавірусу виступає Володимир Зеленський, мітингують проти закриття телеканалів соратника Медведчука Тараса Козака.

Джерело: журналістка УП з місця події

Деталі: На мітинг зібрались до 200 людей. Вони тримають у руках саморобні плакати з написами "Зе против правды", "Конец свободы слова" та "Зе фашизм".

Протестувальники стоять через дорогу від "Паркового", оточені кордоном Нацгвардії.

Нацгвардійці поводяться спокійно, дозволяють спілкуватись з учасниками акції.