Зеленського на ковідному форумі зустрів пікет за канали Медведчука
Понеділок, 8 лютого 2021, 09:32
Біля виставкового центру "Парковий" у Києві, де сьогодні на форумі з питань коронавірусу виступає Володимир Зеленський, мітингують проти закриття телеканалів соратника Медведчука Тараса Козака.
Джерело: журналістка УП з місця події
Деталі: На мітинг зібрались до 200 людей. Вони тримають у руках саморобні плакати з написами "Зе против правды", "Конец свободы слова" та "Зе фашизм".
Протестувальники стоять через дорогу від "Паркового", оточені кордоном Нацгвардії.
Нацгвардійці поводяться спокійно, дозволяють спілкуватись з учасниками акції.
Ольга Кириленко, УП