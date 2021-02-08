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Кулеба подякував Латвії за заборону каналу "Россия РТР"

Понеділок, 8 лютого 2021, 13:54
Кулеба подякував Латвії за заборону каналу Россия РТР

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Латвії за рішення на рік заборонити трансляцію каналу "Росія РТР" на території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України", - відреагував Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Як повідомлялося раніше, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) 8 лютого на рік заборонила трансляцію "Росія РТР" на території країни після того, як зафіксувала розпалювання ненависті в передачі "60 хвилин" на цьому телеканалі.

Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабєєва при розмові про Україну використовували позначення, які розцінюються як мова ненависті. Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а її колишній президент Петро Порошенко - терористом.

Ведуча під час дискусії запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб "втихомирити сторони конфлікту".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛатвіяРосіяКулеба Дмитротелебачення
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