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Кулеба подякував Латвії за заборону каналу "Россия РТР"

Понеділок, 8 лютого 2021, 14:54

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Латвії за рішення на рік заборонити трансляцію каналу "Росія РТР" на території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України", - відреагував Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Як повідомлялося раніше, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) 8 лютого на рік заборонила трансляцію "Росія РТР" на території країни після того, як зафіксувала розпалювання ненависті в передачі "60 хвилин" на цьому телеканалі.

Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабєєва при розмові про Україну використовували позначення, які розцінюються як мова ненависті. Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а її колишній президент Петро Порошенко - терористом.

Ведуча під час дискусії запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб "втихомирити сторони конфлікту".

Теми: ЛатвіяРосіяКулеба Дмитротелебачення


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