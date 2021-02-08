Голова НАЗК склав два адмінпротоколи щодо Тупицького через землю в Криму

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав 2 протоколи щодо судді Конституційного суду відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького.

Джерело: НАЗК

Пряма мова: "Ще 1 жовтня 2020 року — майже за місяць до ухвалення відомого рішення КСУ — НАЗК направило Олександру Тупицькому запит із проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, отриману ним за законодавством держави-окупанта. За таке порушення НАЗК мало вручити судді адмінпротокол.

27 жовтня суддя проголосував за рішення, у якому зокрема визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи. Отже, Олександр Тупицький вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Тепер, коли Верховна Рада відновила згадане право НАЗК, ми мусимо скласти 2 адмінпротоколи щодо Тупицького — щодо умисного незазначення ділянки в декларації та щодо конфлікту інтересів".

Деталі: Новіков зазначив, що з 31 грудня 2020 року діють зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якими скласти протокол щодо таких адміністративних правопорушень, якщо їх вчинив суддя, можуть лише особисто голова НАЗК або його заступники.

Вручені протоколи будуть передані до суду, адже визнати особу винною у вчиненні адміністративного порушення, пов’язаного з корупцією, може лише суд.

Що передувало: Журналісти з'ясували, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз окупованої АР Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, та не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

Тупицький прокоментував інформацію про незадекларовану ним землю в окупованому Росією Криму, заявивши, що готовий нести відповідальність за допущені помилки.

КС під керівництвом Тупицького виніс скандальне рішення, яким скасував електронне декларування, кримінальну статтю про незаконне збагачення, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції. Нардепи повернули НАЗК його повноваження законом.