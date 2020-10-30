Глава КС про незадекларовану землю в Криму: Готовий відповідати

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький прокоментував інформацію про незадекларовану ним землю в окупованому Росією Криму, заявивши, що готовий нести відповідальність за допущені помилки.

Джерело: Тупицький на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я готовий відповідати, якщо десь помилки якісь я допустив, то я готовий їх виправляти. Ми ж живемо у цивілізованому світі. Якщо помилки, які порушують закон, то за них також треба нести відповідальність. Це аксіома".

Деталі: Тупицький зазначив, що один з телеканалів звернуся до нього із запитом з цього приводу, він вирішив дати публічну відповідь, бо, за словами голови КС, "події почали так розгортатися, що треба відповісти усім".

Що передувало: Журналісти з'ясували, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз окупованої АР Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, та не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

При цьому КС виніс скандальне рішення, яке практично перекреслює антикорупційну реформу: скасував електронне декларування, кримінальну статтю про незаконне збагачення, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції.