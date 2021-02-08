НАЗК викликало для пояснень 9 керівників партій

Національне агентство із запобігання корупції запросило до себе 18 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень пов’язаних із декларуванням.

Джерело: повідомлення НАЗК у Facebook

Дослівно: "Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються такі керівники політичних партій:

Дмитро Добродомов ("Громадський рух "Народний контроль");

Олександр Кравченко ("Київська Русь – Україна");

Олександр Коваленко ("Партія Володимира Буряка "ЄДНАННЯ");

Сергій Суханов ("Партія Сергія Суханова");

Валерія Солод ("Україна – Вперед!");

Олександр Клименко ("Українська Народна Партія");

Андрій Древицький ("Партія Народний порядок");

Ірина Юрченко ("Соціальна справедливість");

Олександр Янчук ("НОВА ПОЛІТИКА")".

Деталі: Також для пояснення, у зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей, запросили суддю Конституційного Суду у відставці Михайла Гультая і ще трьох чинних чиновників. Вони маються з’явитися 10 лютого.

Крім цього через можливі порушення подання фінансової звітності, НАЗК запросило розпорядників 5 виборчих фондів.

В НАЗК зазначили, що переглянути весь список осіб, яких запрошує НАЗК для надання пояснень, розміщується також на сайті агентства.

Передісторія:

У понеділок голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав 2 протоколи щодо судді Конституційного суду відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького.