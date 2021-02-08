НАЗК викликало для пояснень 9 керівників партій
Національне агентство із запобігання корупції запросило до себе 18 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень пов’язаних із декларуванням.
Джерело: повідомлення НАЗК у Facebook
Дослівно: "Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються такі керівники політичних партій:
- Дмитро Добродомов ("Громадський рух "Народний контроль");
- Олександр Кравченко ("Київська Русь – Україна");
- Олександр Коваленко ("Партія Володимира Буряка "ЄДНАННЯ");
- Сергій Суханов ("Партія Сергія Суханова");
- Валерія Солод ("Україна – Вперед!");
- Олександр Клименко ("Українська Народна Партія");
- Андрій Древицький ("Партія Народний порядок");
- Ірина Юрченко ("Соціальна справедливість");
- Олександр Янчук ("НОВА ПОЛІТИКА")".
Деталі: Також для пояснення, у зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей, запросили суддю Конституційного Суду у відставці Михайла Гультая і ще трьох чинних чиновників. Вони маються з’явитися 10 лютого.
Крім цього через можливі порушення подання фінансової звітності, НАЗК запросило розпорядників 5 виборчих фондів.
В НАЗК зазначили, що переглянути весь список осіб, яких запрошує НАЗК для надання пояснень, розміщується також на сайті агентства.
Передісторія:
У понеділок голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав 2 протоколи щодо судді Конституційного суду відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького.