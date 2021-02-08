Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

НАЗК викликало для пояснень 9 керівників партій

Понеділок, 8 лютого 2021, 18:56

Національне агентство із запобігання корупції запросило до себе 18 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень пов’язаних із декларуванням.

Джерело: повідомлення НАЗК у Facebook

Дослівно: "Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, запрошуються такі керівники політичних партій:

  • Дмитро Добродомов ("Громадський рух "Народний контроль");
  • Олександр Кравченко ("Київська Русь – Україна");
  • Олександр Коваленко ("Партія Володимира Буряка "ЄДНАННЯ");
  • Сергій Суханов ("Партія Сергія Суханова");
  • Валерія Солод  ("Україна – Вперед!");
  • Олександр Клименко ("Українська Народна Партія");
  • Андрій Древицький ("Партія Народний порядок");
  • Ірина Юрченко ("Соціальна справедливість");
  • Олександр Янчук ("НОВА ПОЛІТИКА")".

Деталі: Також для пояснення, у зв’язку зі встановленими ознаками декларування недостовірних відомостей, запросили суддю Конституційного Суду у відставці Михайла Гультая і ще трьох чинних чиновників. Вони маються з’явитися 10 лютого.

Крім цього через можливі порушення подання фінансової звітності, НАЗК запросило розпорядників 5 виборчих фондів.    

В НАЗК зазначили, що переглянути весь список осіб, яких запрошує НАЗК для надання пояснень, розміщується також на сайті агентства.

Передісторія:

У понеділок голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав 2 протоколи щодо судді Конституційного суду відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького.

Українська правда
Теми: НАЗКпартії


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Раді хочуть скасувати акредитацію телеканалам Медведчука

Німеччина, Польща і Швеція оголосили дипломатів РФ персонами нон грата

фото, відеоСадовий зізнався, що "сам винен" у снігопаді у Львові, і взявся за лопату

Поза чергою можуть вакцинувати Зеленського, Шмигаля та інших "авторитетів" - МОЗ

відео"Кримська дача" Путіна: паркан у 6 метрів, охоронна зона й закритий пляж

Поблизу Лаври прорвало трубу: більше 80 будинків у центрі Києва без тепла і води

Усі новини...
НАЗК
Голова НАЗК склав два адмінпротоколи щодо Тупицького через землю в Криму
Скандальне рішення КС: кількох суддів хочуть покарати за конфлікт інтересів
"Голос" позивається до НАЗК. Суд відкрив справу
Останні новини
20:03
КМДА просить залишати дітей вдома через погоду
19:51
НБУ видав банкам 440 млн гривень короткого рефінансу
19:39
Кремль планує перед виборами роздати росіянам гроші - Reuters
19:38
В ОГП відповіли НАБУ на нові прохання щодо справи Татарова
19:25
У Зеленського відхрестилися від грошей олігархів, які скидалися на боротьбу з COVID – ЗМІ
19:14
Через негоду в Україні не працюють два аеропорти
19:08
Україна привітала повернення США до Ради ООН з прав людини
18:56
НАЗК викликало для пояснень 9 керівників партій
18:45
"Приватбанк" вирішив зробити закритим конкурс на нового голову правління – ЗМІ
18:33
У Раді хочуть скасувати акредитацію телеканалам Медведчука
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!