Через негоду в Україні не працюють два аеропорти
Понеділок, 8 лютого 2021, 19:14
Попри погіршення погоди усі аеропорти в Україні, окрім тих, що у Вінниці та в Черінвцях, працюють у штатному режимі.
Джерело: пресслужба МВС
Дослівно: "Станом на 18:00 спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій областях та Києві. У Закарпатській області – невеликий дощ.
Рух залізничного транспорту забезпечено.
Аеропорти, за винятком міст Вінниця та Чернівці, працюють у штатному режимі".
Деталі: У відомстві зазначили, що протягом 8 лютого рятувальники буксирували 72 транспортних засоби та надали допомогу 175 людям.
Нагадаємо: 9 лютого циклон з атмосферними фронтами зумовить мінливу погоду з опадами в Україні.
Українська правда