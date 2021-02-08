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Через негоду в Україні не працюють два аеропорти

Понеділок, 8 лютого 2021, 19:14

Попри погіршення погоди усі аеропорти в Україні, окрім тих, що у Вінниці та в Черінвцях, працюють у штатному режимі.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Станом на 18:00 спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській,  Донецькій областях та Києві. У Закарпатській області – невеликий дощ.

Рух залізничного транспорту забезпечено.

Аеропорти, за винятком міст Вінниця та Чернівці, працюють у штатному режимі".

Деталі: У відомстві зазначили, що протягом 8 лютого рятувальники буксирували 72 транспортних засоби та надали допомогу 175 людям.

Нагадаємо: 9 лютого циклон з атмосферними фронтами зумовить мінливу погоду з опадами в Україні.

Українська правда
Теми: МВСаеропортпогода


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