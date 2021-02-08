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Кремль планує перед виборами роздати росіянам гроші - Reuters

Понеділок, 8 лютого 2021, 18:39
Кремль планує перед виборами роздати росіянам гроші - Reuters

Російська влада розглядає можливість нових соціальних виплат на суму більше 6 млрд доларів перед виборами до Держдуми у вересні 2021 року.

Джерело: Reuters, із посиланням на власні джерела

Деталі: За інформацією двох урядових джерел таку виплату планують для подолання невдоволення падінням рівня життя.

Самі виплати повинен невдовзі анонсувати президент РФ Володимир Путін, вказавши, що останні масштабні "протестні акції вдарили по курсу рубля".

В Кремлі поки заперечують, що в такий спосіб влада намагається "гасити ефект від протестів".

Одне із джерел видання вказує, що йдеться про допомогу загальним розміром близько 500 млрд рублів. Інший співрозмовник сказав, що її обсяг складе 0,5% від прогнозованого ВВП Росії на 2021 рік (580 млрд рублів).

Нагадаємо: 

  • 3 лютого суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін– 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.
  • При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки і 8 місяців.
  • По всій Росії пройшли масові мітинги із затриманнями. Люди вимагали відпустити Навального на свободу.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНавальниймітинги
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