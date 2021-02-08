КМДА просить залишати дітей вдома через погоду

У Київській міській державній адміністрації через погіршення погодних умов просять за можливості залишати дітей удома.

Джерело: в. о. першого заступника голови Валентин Мондриївський, якого цитує пресслужба КМДА

Пряма мова Мондриївського: "Усі школи та дитячі садки столиці працюватимуть.

Проте у зв’язку із сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах та зниженням температури повітря міські служби рекомендують за можливості залишати дітей вдома.

Педагогічні колективи зорієнтовані максимально ефективно організувати навчальний процес та поінформувати батьків".

Деталі: Він додав, що також не варто без нагальної потреби користуватись власним транспортом та закликав не паркувати автівки на узбіччях доріг, аби не заважати прибиранню снігу. Зменшення навантаження на автошляхи дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди.

Нагадаємо: Через негоду в Україні не працюють два аеропорти.