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Перша арабська міжпланетна місія досягла Марса

Вівторок, 9 лютого 2021, 00:17
Перша арабська міжпланетна місія досягла Марса

Дослідницький зонд Об'єднаних Арабських Еміратів "Hope" ("Надія"), запущений до Марсу 19 липня минулого року, сьогодні, 9 лютого, має вийти на орбіту Червоної планети.

Джерело: Emirates Mars Mission

UPD: Зонд "Hope" вдало вийшов на орбіту Марса.

Деталі: Вихід зонда "Hope" на орбіту Марса повинен відбутися о 17:42 за київським часом. До Червоної планети першій арабській міжпланетній місії залишилося подолати 172 283 кілометри. Всього за майже 7 місяців польоту апарат подолав 480 мільйонів кілометрів.

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За умови вдолого переходу на орбіту, ОАЕ стануть п'ятою країною (організацією) в світі, що відправила космічні апарати на Марс, після США, СРСР, Індії та Європейського космічного агентства. А також другою країною, яка успішно виконала місію з першої спроби (перша була Індія).

Що передувало: 19 липня 2020-го о 23:58 за київським часом космічне агентство ОАЕ вперше у історії країни відправило на Марс власний зонд "Надія". У космос зонд доставила ракета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA. Старт відбувся з космічного центру Танегасіма в Японії.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
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