Дослідницький зонд Об'єднаних Арабських Еміратів "Hope" ("Надія"), запущений до Марсу 19 липня минулого року, сьогодні має вийти на орбіту Червоної планети.

Джерело: Emirates Mars Mission

Деталі: Вихід зонда "Hope" на орбіту Марса повинен відбутися о 17:42 за київським часом. До Червоної планети першій арабській міжпланетній місії залишилося подолати 172 283 кілометри. Всього за майже 7 місяців польоту апарат подолав 480 мільйонів кілометрів.

Що передувало: 19 липня 2020-го о 23:58 за київським часом космічне агентство ОАЕ вперше у історії країни відправило на Марс власний зонд "Надія". У космос зонд доставила ракета компанії Mitsubishi Heavy Industries H-IIA. Старт відбувся з космічного центру Танегасіма в Японії.

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