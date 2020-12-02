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Маск назвав приблизні терміни відправки людини на Марс

Середа, 2 грудня 2020, 06:19
Маск назвав приблизні терміни відправки людини на Марс

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск вважає, що людину на Марс можна буде відправити у найближчі шість років, у кращому випадку – в наступні чотири роки. 

Джерело: Маск на церемонії премії "Аксель Шпрингер" 

Деталі: На його думку, відправка людини на Марс відбудеться "із високою долею ймовірності". Маск також не виключає, що за сприятливих обставин це може відбутись через чотири роки. 

Водночас впродовж наступних двох років очікується, що на Марс полетить космічний корабель компанії SpaceX без людей на борту. 

Нагадаємо: 

  • Компанія Ілона Маска SpaceX 3 вересня провела успішне випробування корабля Starship, який планується використовувати для польотів до Червоної планети.
  • Компанія Ілона Маска Spacex готує міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс, до першого тестового польоту на 15 кілометрів.

Українська правда

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Теми: космосМаск
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