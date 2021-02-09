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Росія прицільно обстрілює позиції України з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї – ООС

Вівторок, 9 лютого 2021, 06:38
Росія прицільно обстрілює позиції України з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї – ООС

Збройні формування Російської Федерації на сході України минулої доби обстрілювали позиції української армії з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також гранатометів.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також - з автоматичного станкового гранатомета. 

В передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник неодноразово вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, крім стрілецької зброї окупанти застосували проти наших захисників ще й гранатомети.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни надавали адекватну відповідь".

Деталі: 9 лютого російсько-окупаційні війська продовжили обстріли українських позицій, наразі штаб ООС повідомляє про постріли поблизу Пісків.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООС
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