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У Києві 243 нових випадки COVID за добу і 1 765 одужань

Вівторок, 9 лютого 2021, 08:22
У Києві 243 нових випадки COVID за добу і 1 765 одужань
УНІАН

У Києві за добу 8 лютого COVID-19 діагностували у 243 осіб, госпіталізували 32 пацієнтів, 11 хворих померли, але 1 765 подолали коронавірус.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram вранці 9 лютого

Деталі: Найбільше випадків коронавірусного захворювання виявили у Дарницькому (53), Дніпровському (44) та Деснянському (42) районах.

 

Серед нових хворих: 141 жінка віком від 23 до 86 років, 92 чоловіка віком від 19 до 91 року, 6 дівчаток від 7 днів до 17 років та 4 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

За весь час пандемії у столиці підтвердили 130 567 випадків коронавірусу, померли від ускладнень 2 458 киян, одужали загалом уже 81 389 осіб. 

Нагадаємо: Загалом в Україні 8 лютого COVID-19 підтвердився у 2 656 осіб, у лікарні потрапили 865 хворих, померли 127 пацієнтів, одужали 8 865 осіб. Київ за кількістю нових випадків коронавірусу перемістився з 10-го місця напередодні на 3-тє.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкоронавірусCovid-2019
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