Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві 243 нових випадки COVID за добу і 1 765 одужань

Вівторок, 9 лютого 2021, 09:22

У Києві за добу 8 лютого COVID-19 діагностували у 243 осіб, госпіталізували 32 пацієнтів, 11 хворих померли, але 1 765 подолали коронавірус.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram вранці 9 лютого

Деталі: Найбільше випадків коронавірусного захворювання виявили у Дарницькому (53), Дніпровському (44) та Деснянському (42) районах.

 

Серед нових хворих: 141 жінка віком від 23 до 86 років, 92 чоловіка віком від 19 до 91 року, 6 дівчаток від 7 днів до 17 років та 4 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

За весь час пандемії у столиці підтвердили 130 567 випадків коронавірусу, померли від ускладнень 2 458 киян, одужали загалом уже 81 389 осіб. 

Нагадаємо: Загалом в Україні 8 лютого COVID-19 підтвердився у 2 656 осіб, у лікарні потрапили 865 хворих, померли 127 пацієнтів, одужали 8 865 осіб. Київ за кількістю нових випадків коронавірусу перемістився з 10-го місця напередодні на 3-тє.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: КиївкоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні 2 656 нових випадків COVID, Київ перемістився з 10 на 3 місце 

ВідеоВлада Джорджії почала розслідування стосовно Трампа

До квітня-травня карантин не посилюватимуть – Степанов

Наступник Меркель у партії відкрито підтримав європейську перспективу України

Новини 8 лютого: заяви Зеленського і Степанова на COVID-форумі, "вілла Навального"

Кремль планує перед виборами роздати росіянам гроші - Reuters

Усі новини...
Київ
В Україні 2 656 нових випадків COVID, Київ перемістився з 10 на 3 місце 
У Києві до ранку очікують ще 12 см снігу, на вулиці вивели спецтехніку
Відсторонили викладачку, яка назвала закон про мову "опухлим лімфовузлом"
Останні новини
09:55
Із 89-ти до 25 тисяч хворих: Степанов порівняв перші тижні грудня і лютого
09:44
У низці областей обмежили рух через снігопади
09:39
Лікарі виявили нову побічну реакцію на вакцину від COVID-19
09:33
Боротьба з тіньовою зайнятістю: Кабмін запропонував змінити трудові відносини
09:22
У Києві 243 нових випадки COVID за добу і 1 765 одужань
09:01
Міжнародний суд ООН завершить розгляд справи щодо MH-17 не раніше 2023 року
08:50
Світоліна пробилася до другого кола Australian Open
08:41
У Британії заявили про підвищений ризик хімічних і біологічних атак
08:15
В Україні 2 656 нових випадків COVID, Київ перемістився з 10 на 3 місце 
08:00
Головні новини понеділка і ночі: заяви Зеленського і Степанова на COVID-форумі, "вілла Навального"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!