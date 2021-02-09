Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні 2 656 нових випадків COVID, Київ перемістився з 10 на 3 місце 

Вівторок, 9 лютого 2021, 08:15

За добу 8 лютого в Україні COVID-19 підтвердився в 2 656 осіб, у лікарні потрапили 865 хворих, померли 127 пацієнтів, одужали 8 865 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше випадків коронавірусної хвороби в понеділок підтвердили в Івано-Франківській (525) і Закарпатській (276) областях, м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

Загалом серед нових хворих 157 дітей та 229 медпрацівників.

За минулу добу було зроблено 30 901 тестування: методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243. З березня методом ПЛР проведено 6 419 781 тестування.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 249 646 осіб, з них 1 084 608 осіб одужали, але 23 771 людина померла.

Нагадаємо: У неділю 7 лютого в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 141 людині, госпіталізували 1020 осіб, за цю добу померли 47 хворих, а одужали 2 697 осіб. Київ був на 10 місці за кількістю випадків серед регіонів України. 

Із 8 до 24 січня включно в Україні діяв жорсткіший карантин, не працювали торгово-розважальні центри, магазини промислових товарів, кафе й ресторани (крім як на доставку), спортзали й басейни, драматичні й кінотеатри, музеї, школи й вищі навчальні заклади не приймали учнів та студентів тощо. 

З 25 січня в Україні діють карантинні обмеження, притаманні для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки: школи та виші поновили очне навчання, супермаркети можуть продавати промтовари, бутіки – одяг та взуття, громадяни можуть вживати їжу та напої безпосередньо в ресторанах і кав'ярнях, ходити на вистави та кіно, у спортзали й басейни тощо.

Загальний карантин планують продовжити щонайменше до 30 квітня, але можуть запровадити адаптивний карантин. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Наступник Меркель у партії відкрито підтримав європейську перспективу України

Новини 8 лютого: заяви Зеленського і Степанова на COVID-форумі, "вілла Навального"

Кремль планує перед виборами роздати росіянам гроші - Reuters

У Раді хочуть скасувати акредитацію телеканалам Медведчука

Німеччина, Польща і Швеція оголосили дипломатів РФ персонами нон грата

фото, відеоСадовий зізнався, що "сам винен" у снігопаді у Львові, і взявся за лопату

Усі новини...
коронавірус
Джон Коен: Ще за життя побачимо атаку нових вірусів, і це станеться швидше, ніж ми думаємо
До квітня-травня карантин не посилюватимуть – Степанов
COVID-19 в світі: 75% хворих вже побороли хворобу
Останні новини
08:15
В Україні 2 656 нових випадків COVID, Київ перемістився з 10 на 3 місце 
08:00
Головні новини понеділка і ночі: заяви Зеленського і Степанова на COVID-форумі, "вілла Навального"
07:38
Росія прицільно обстрілює позиції України з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї – ООС
07:06
ВідеоВлада Джорджії почала розслідування стосовно Трампа
06:10
Байден в середу здійснить перший офіційний візит в Пентагон
04:55
В США узгодили порядок проведення слухань з імпічменту Трампа
03:12
Bitcoin знову показав історичний максимум
02:23
До квітня-травня карантин не посилюватимуть – Степанов
01:17
Мапа ФотоПерша арабська міжпланетна місія сьогодні досягне Марса, а завтра там буде і китайський марсохід
00:28
COVID-19 в світі: 75% хворих вже побороли хворобу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!