Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні 2 656 нових випадків COVID, Київ перемістився з 10 на 3 місце 

Вівторок, 9 лютого 2021, 07:15
В Україні 2 656 нових випадків COVID, Київ перемістився з 10 на 3 місце 

За добу 8 лютого в Україні COVID-19 підтвердився в 2 656 осіб, у лікарні потрапили 865 хворих, померли 127 пацієнтів, одужали 8 865 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше випадків коронавірусної хвороби в понеділок підтвердили в Івано-Франківській (525) і Закарпатській (276) областях, м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

Загалом серед нових хворих 157 дітей та 229 медпрацівників.

За минулу добу було зроблено 30 901 тестування: методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243. З березня методом ПЛР проведено 6 419 781 тестування.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 249 646 осіб, з них 1 084 608 осіб одужали, але 23 771 людина померла.

Нагадаємо: У неділю 7 лютого в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 141 людині, госпіталізували 1020 осіб, за цю добу померли 47 хворих, а одужали 2 697 осіб. Київ був на 10 місці за кількістю випадків серед регіонів України. 

Із 8 до 24 січня включно в Україні діяв жорсткіший карантин, не працювали торгово-розважальні центри, магазини промислових товарів, кафе й ресторани (крім як на доставку), спортзали й басейни, драматичні й кінотеатри, музеї, школи й вищі навчальні заклади не приймали учнів та студентів тощо. 

З 25 січня в Україні діють карантинні обмеження, притаманні для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки: школи та виші поновили очне навчання, супермаркети можуть продавати промтовари, бутіки – одяг та взуття, громадяни можуть вживати їжу та напої безпосередньо в ресторанах і кав'ярнях, ходити на вистави та кіно, у спортзали й басейни тощо.

Загальний карантин планують продовжити щонайменше до 30 квітня, але можуть запровадити адаптивний карантин. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
Усі новини...
Реклама: