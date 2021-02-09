В Україні 2 656 нових випадків COVID, Київ перемістився з 10 на 3 місце 

За добу 8 лютого в Україні COVID-19 підтвердився в 2 656 осіб, у лікарні потрапили 865 хворих, померли 127 пацієнтів, одужали 8 865 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше випадків коронавірусної хвороби в понеділок підтвердили в Івано-Франківській (525) і Закарпатській (276) областях, м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

Загалом серед нових хворих 157 дітей та 229 медпрацівників.

За минулу добу було зроблено 30 901 тестування: методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243. З березня методом ПЛР проведено 6 419 781 тестування.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 249 646 осіб, з них 1 084 608 осіб одужали, але 23 771 людина померла.

Нагадаємо: У неділю 7 лютого в Україні діагноз COVID-19 встановили 2 141 людині, госпіталізували 1020 осіб, за цю добу померли 47 хворих, а одужали 2 697 осіб. Київ був на 10 місці за кількістю випадків серед регіонів України.

Із 8 до 24 січня включно в Україні діяв жорсткіший карантин, не працювали торгово-розважальні центри, магазини промислових товарів, кафе й ресторани (крім як на доставку), спортзали й басейни, драматичні й кінотеатри, музеї, школи й вищі навчальні заклади не приймали учнів та студентів тощо.

З 25 січня в Україні діють карантинні обмеження, притаманні для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки: школи та виші поновили очне навчання, супермаркети можуть продавати промтовари, бутіки – одяг та взуття, громадяни можуть вживати їжу та напої безпосередньо в ресторанах і кав'ярнях, ходити на вистави та кіно, у спортзали й басейни тощо.

Загальний карантин планують продовжити щонайменше до 30 квітня, але можуть запровадити адаптивний карантин.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП