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З'явився свіжий рейтинг партій: найкращі шанси у чотирьох

Вівторок, 9 лютого 2021, 11:47

Чотири політичні партії мають найкращі шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.

Джерело: опитування Центру Разумкова

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримали б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме) та партія "Опозиційна платформа — За життя" (відповідно 14% і 22%)".

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 18%, ВО "Батьківщина" — відповідно 7,5% і 10%"

Деталі: Партію "Сила і честь" готові підтримати відповідно 3% і 5%, партію "Голос" — відповідно 2% і 3%.

Радикальну партію Олега Ляшка— відповідно 2% і 2,5% респондентів, ВО "Свобода" — відповідно 2% і 2,5%, партію "Громадянська позиція" — відповідно 2% і 2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 2% і 2%, "Партію Шарія" — відповідно 2% і 2%, партію "Опозиційний блок" — відповідно 1% і 1%, партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 1%.

Крім того дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і проведення дострокових виборів до Верховної Ради підтримують 52% опитаних (не підтримують 31%)

Додатково: Соціологічна служба Центр Разумкова проводила дослідження з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда
Теми: соціологіяВерховна Рада


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