Латвія заборонила 16 російських телеканалів

Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) вирішила виключити 16 телеканалів зі списку тих, що ретранслюються на території країни, оскільки їх представник у країні невідомий з 1 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті регулятора.

NEPLP виключає зі списку телеканалів: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Серіал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Кіномікс", "Наше нове кіно", "Рідне кіно", "Індійське кіно", "Кінокомедія", "Кіносерія", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "BOX TV" і "HD Life".

"Це рішення було прийнято, тому що Рада не має інформації про вищезгаданого представника поширення програм або представників у Латвії, які могли б дати згоду від імені власників програм на поширення в Латвії, а також Рада не отримала інформацію від власника про продовження поширення в Латвії", - йдеться в повідомленні.

Рішення набуде чинності в опівночі 10 лютого.

Колишній правовласник SIA "TEM LV" повідомив, що з 1 лютого у нього більше немає прав на ретрансляцію цих телеканалів, таку інформацію також надали кабельні оператори.

NEPLP звернулося до можливого нового представника з розповсюдження програм з проханням подати до Ради підтверджуючі документи щодо прав на поширення вищезазначених програм на території Латвії, але ніяких документів, що підтверджують такі права, отримано не було.

Нагадаємо, 8 лютого у Латвії вирішили на рік заборонити трансляцію "Росія РТР" на території країни за мову ненависті щодо України.